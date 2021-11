Landslagsspelarane viste seg fram før lagnadskampane – skåringar og masse speletid

sport

Fleire av dei norske fotballherrane utmerkte seg i kampane som vart spelte i helga, mellom anna med fire skåringar frå spelarar som kan få speletid når Noreg skal prøve å kvalifisere seg til VM i Qatar.

Mathias Normann skåra og spelte 90 minutt då Norwich tok sin første Premier League-siger for sesongen laurdag, og dagen etter følgde Julian Ryerson, Morten Thorsby og Veton Berisha opp med kvar si skåring då dei spelte 90 minutt kvar i kampane sine.

Totalt fullførte 18 landslagsspelarar heile kampen for klubblaga sine.

Noreg avsluttar VM-kvalifiseringa heime mot Latvia laurdag og borte mot Nederland den følgjande tysdagen. Nederland leier gruppa og har 19 poeng. Noreg (17) og Tyrkia (15) følgjer nærast. Puljevinnaren er sikra VM-plass. Toarlaget får ein ekstrasjanse i eit omspel i mars neste år.

Noreg må stille utan viktige spelarar som Erling Braut Haaland, Kristoffer Ajer og Patrick Berg. Dei to førstnemnde er ute med skade ein periode framover, medan Berg er på veg tilbake frå kneskade.

Profilar benkja

Blant landslagsspelarane som ikkje starta i helga, finn ein store norske profilar.

Martin Ødegaard fekk 22 minutt som innbytar for Arsenal og vart snytt for mål då ein offsideplassert Pierre-Emerick Aubameyang dytta skotet til Ødegaard over linja, og målet vart annullerte.

Alexander Sørloth kom inn med 18 minutt igjen å spele for Real Sociedad på stillinga 0–0. Han bidrog til at laget til slutt vann kampen 2–0. Torsdag spelte Sørloth 83 minutt og skåra i Europaligaen mot Sturm Graz.

Jens Petter Hauge var unytta reserve då Frankfurt vann 2–1 over Greuther Fürth. Hauge kom rett nok innpå i europaligakampen på torsdag og avgjorde med eit seint vinnarmål då laget spelte mot Olympiakos.

Spelte på Nederlands kamparena

Heile tre nordmenn var i aksjon i kampen mellom Feyenoord og AZ, som vart spelt på De Kuip i Rotterdam. Der skal Noreg spele den siste og avgjerande VM-kvalifiseringskampen mot Nederland.

Marcus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes spelte heile kampen for Feyenoord, medan Fredrik Midtsjø fullførte 77 minutt for AZ. Feyenoord vann kampen 1–0.

Aslak Fonn Witry og Håkon Evjen vart verande på benken for AZ, men dei er ikkje med i Noregs landslagstropp.

Andre spelarar som ikkje har fått plass i landslagstroppen på grunn av lite speletid, markerte seg også i helga. Aron Dønnum starta for Standard Liège og skåra sitt første mål for klubben etter overgangen frå Vålerenga. Jørgen Strand Larsen kom inn som innbytar for Groningen og berga 1–1 med skåringa si i det 85. minuttet.

