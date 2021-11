sport

Jan Schmid la opp etter Seefeld-VM i 2019. Han hadde derimot ingen planar om å gi seg med kombinertsporten. Han vart raskt teken med på trenarsida og var assistent under Peder Sandell førre sesong.

Den nye landslagstrenarjobben trivst han godt med.

– Inntil vidare har det vore mest morosamt, men hovudoppgåva mi er å leggje til rette for at utøvarane skal få trena best mogleg for å prestere best mogleg. Sjølv må eg nok berre stå og krysse fingrane. Førebels ser det veldig bra ut. Dessutan veit vi at dei andre trenar òg, men eg trur vi skal vere godt førebudde, seier Schmid til NTB.

– Du var jo assistent i fjor og veit kva suksessen byggjer på?

– Eg og Peder jobba godt saman, og eg har ført vidare mykje av den planen vi har lagt inn mot OL. Den er jo laga over tid, så vi har ikkje funne opp krutet på nytt, nei.

– Høyrde at Jarl Magnus Riiber har slite litt i sommar og ikkje fått trena som planlagt?

– Han var litt uggen etter vaksinane. Han har jo fått trena, men ikkje som han ville. Men det bekymrar meg ikkje særleg. Så lenge han har fått kontinuitet i treninga si frå no og inn mot sesongen så blir det bra, seier han.

Etter NM i Midtstuebakken og på Beitostølen i midten av november går det i eitt fram til OL i februar.

På det norske kombinertlandslaget er i tillegg til Jarl Magnus Riiber òg Jørgen Graabak, Espen Andersen, Espen Bjørnstad og Jens Lurås Oftebro.

