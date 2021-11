Noreg tildelt junior-VM i langrenn

sport

Det opplyser Skiforbundet på nettstaden sin. Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok arrangørstaden på eit styremøte i fredag ettermiddag.

– Det var to gode kandidatar i Toblach og Lygna, som begge er svært erfarne arrangørar. Avtalen med NRK om å produsere meisterskapen var det som avgjorde at det vart Lygna og Noreg som fekk det. Eg vil takke alle som på kort tid har jobba fram denne søknaden, og til Lygna som endå ein gong på strak arm tek på seg stort arrangement, seier skipresident Erik Røste.

Lygna skisenter ligg i Gran kommune i Innlandet. Staden var NM-arrangør i 2015 og 2017 og har ofte arrangert noregscuprenn.

– Det er ei ære å bli spurd av Skiforbundet om å vere norsk søkjekandidat til ein slik meisterskap, og så gir FIS tilliten til oss på styremøtet i dag. Det er vi djupt takksame for. Junior-VM blir eit nytt høgdepunkt for oss i Innlandet og for heile Hadeland-regionen, seier Terje Nilsen hos Lygna Skisenter.

Førre gong Noreg arrangerte junior-VM i langrenn var i Stryn i 2004.

(©NPK)