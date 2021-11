Hovland i delt leiing i PGA-turneringa i Mexico

sport

Dermed er tittelforsvararen godt plassert før dei to siste rundane i turneringa, som han vann i 2020.

Hovland starta fredagen på hol nummer ti og gjekk dei tre første hola på par. Deretter vart det birdie på hol 13, 15 og 18. Resten av hola i den første halvdelen gjekk han på par.

Dei neste ni starta nærast på verst tenkjeleg vis. På hol nummer éin pådrog han seg ein dobbeltbogey etter å ha hamna i buskane. Nordmannen slo likevel meisterleg tilbake med birdiar på hol nummer to, fire, fem, sju og ni.

Nordmannen gjekk opningsrunden fredag på fire slag under par, og han er dermed ti slag under par etter to rundar.

Hovland deler tetplassen med den tidlegare skulekameraten Matthew Wolff og heimehåpet Carlos Ortiz. Wolff har likevel ikkje gått ut på runde nummer to enno.

(©NPK)