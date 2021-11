Elverum møter Sagosens Kiel på Lillehammer – håpar på ny folkefest

sport

Også i sesongen 2019/2020 spelte den norske meisterklubben to meisterligakampar, mot Paris Saint-Germain og Flensburg-Handewitt, på Lillehammer. No tek klubben OL-hallen frå 1994 for tredje gong.

17. februar er tyske Kiel motstandar i meisterliga-gruppespelet. Med landslagsstjernene Sander Sagosen og Harald Reinkind på banen for det tyske storlaget håpar Elverum å fylle tribunane. Klubben stadfestar kampflyttinga på eigne nettsider fredag.

Kiel er regjerande meisterligavinnarar.

Då Paris Saint-Germain gjesta Håkons hall i september 2019, vart det sett norsk tilskodarrekord for handball med 12.377 tilskodarar. På det tidspunktet spelte Sander Sagosen for nettopp PSG, men ein skade hindra nordmannen i å komme på banen.

Kampen mot Flensburg-Handewitt nokre månader seinare samla i underkant av 10.000 tilskodarar i Håkons Hall.

Ungarske Szeged, danske Aalborg, nordmakedonske Vardar-Skopje, kroatiske Zagreb og franske Montpellier er resten av laga i Elverums meisterligagruppe.

Det norske laget er utan tap i dei fire siste meisterligakampane sine og står etter seks rundar med tre sigrar og berre eitt tap.

(©NPK)