Rashford og Bellingham tilbake i Englands landslagstropp

sport

Det vart klart at Gareth Southgate presenterte landslagstroppen sin torsdag. England treng fire poeng til på å kvalifisere seg til Qatar-VM i november neste år.

England møter Albania heime på Wembley 12. november og reiser til San Marino 15. november.

Dette er troppen:

Målvakter. Sam Johnstone (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Forsvararar: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester U.), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester U.), John Stones (Manchester C.), Kyle Walker (Manchester C.).

Midtbanespelarar: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton).

Spissar: Tammy Abraham (Roma), Phil Foden (Manchester C.), Jack Grealish (Manchester C.), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester U.), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester C.).

