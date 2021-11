Noreg får hard konkurranse i kampen om fotball-EM

sport

Det europeiske fotballforbundet opplyser at det er rekordstor interesse for å arrangere sluttspelet. Noreg, Sverige, Finland og Danmark har varsla at dei vil søkje saman.

Fire andre land har òg meldt si interesse, og dei søkjer kvar for seg. Det er Frankrike, Polen, Sveits og Ukraina. Det er framleis mogleg for potensielle EM-vertar å melde seg fram til oktober 2022.

To månader seinare avgjer Uefa kven som blir EM-vert i 2025.

Uefa har tilrådd at vertskapet bør kunne stille med åtte stadion med plass til mellom 15.000 og 30.000 tilskodarar.

England er vertskap for det neste EM-et, som vart flytta frå 2021 til 2022 på grunn av koronapandemien.

(©NPK)