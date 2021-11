Landslagstrenar i innebandy trekkjer seg i protest før VM

sport

– Eg kan stadfeste at eg har trekt meg. For det første kjenner eg at når eit forbund tilset meg som landslagssjef, vil eg seie det er eg som bestemmer kva spelarar eg vil ha med til eit VM, seier Johnny Petersen til VG.

Ifølgje avisa kjem konflikten av at Norges bandyforbund nektar tre profilar å delta i VM. Det var mot Petersens vilje, og VG skriv at også fleire av dei uttekne spelarane har trekt seg frå VM-troppen.

VG skriv at generalsekretær Tomas Jonsson i Bandyforbundet ikkje har svart på førespurnadene deira. Bandypresident Erik Hansen skriv i ei tekstmelding til NTB at landslagsleiinga rettar seg etter seksjonsstyret i norsk innebandy. Seksjonsstyremedlem Paal Saastad har ikkje svart på førespurnadene frå NTB.

