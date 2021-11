Stadig uvisse rundt trenarsituasjonen i Barcelona: – Gud avgjer om eg er trenar mot Celta

sport

Barcelona møter Celta borte laurdag, men det er ikkje sikkert kven som leier laget i det oppgjeret. Xavi har over ein lengre periode vorte kopla til trenarjobben, og Daily Mail skriv onsdag at Xavi kjem til å bli offentleggjord som trenar torsdag. Avisa skriv òg at den tidlegare midtbanemannen tek over som trenar først etter landslagspausen.

Likevel er det ingenting som er sikkert før La Liga-oppgjeret laurdag.

– Eg kan ikkje tenkje på om eg skal vere trenar om ein dag eller ikkje. Eg vil hjelpe klubben, og eg held fram med å gjere det eg gjer. Det er ingen tvil om det. Gud avgjer om eg er trenar mot Celta og avsluttar veka i Vigo eller på Estadi Johan Cruyff, sa den mellombelse hovudtrenaren etter 1–0-sigeren tysdag over Dinamo Kiev.

Barjuan er til vanleg trenar for Barcelona B, men har fått ansvaret etter at Ronald Koeman fekk sparken i slutten av oktober. Spørsmålet er no om Barujan trenar laget mot Celta før landslagspausen, eller om han returnerer til Barcelona B og kampen mot Sevilla B laurdag.

(©NPK)