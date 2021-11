Sogndal-spelarane hadde første trening etter Pálssons hjartestans

sport

Bakke hadde med seg Marius Lenni Bøe, og dei snakka både med Emil Pálsson sjølv og familien hans på Haukeland. Onsdag kom han med gode meldingar frå sjukehuset då spelarane var tilbake på treningsfeltet.

– Det har vore ei spesiell tid sidan kampen mot Stjørdals-Blink. Det har vore mange tankar som har surra, både her og i garderoben, der spelarar og trenarar har levd i uvisse, sa Sogndal-trenaren i ein video som vart lagd ut på Sogndal Fotballs nettside.

– Det var gode nyheiter å få då Marius og eg var i Bergen og snakka med Emil og familien hans. Det var godt for oss å få prate med han. Emil er ved godt mot og i er bra form etter omstenda. Det var godt å sjå smilet hans igjen. Han er den same guten, for det var eit sjokk for alle, sa Bakke.

– Han er i gode hender, og ting ser også bra ut. No er det berre å håpe på gode prognosar framover for Emil. Vi håpar at han er snart tilbake på beina igjen, og at vi snart får sjå han i Sogndal igjen.

Spelarane var letta over beskjeden frå trenar Bakke om Pálssons tilstand. Onsdag starta laget oppkøyringa med fullt fokus på bortemøtet mot KFUM Oslo.

– Det er godt å få spelargruppa i gang igjen. Ønsket frå Emil er at vi skal stå på vidare. Det var godt å sjå at konkurranseinstinktet var tilbake på feltet. No får vi prøve å finne god energi til kampen laurdag, for vi går for tre poeng. Vi må jobbe oss gjennom dagane og ta ein dag av gongen. Det var uansett godt å sjå spelarane tilbake på banen igjen, sa Sogndal-trenaren.

(©NPK)