Alf Tore Haug trekkjer seg som leiar av hoppkomiteen

Haug stadfestar overfor NTB at han onsdag informerte kollegaene i hoppkomiteen og dessutan styret i skiforbundet ved skipresident Erik Røste at han trekkjer seg frå vervet.

Han går dermed òg ut av styret i Skiforbundet.

– Dette har vore ein særs krevjande periode langt frå det eg kunne vere førebudd på og som eg trudde var mogleg då eg tok på meg vervet som tillitsvald leiar for hoppkomiteen. Eg trur alle som kjenner meg, veit at eg brenn for hoppsporten på alle nivå og i alle tenkjelege roller, men no må eg faktisk tenkje på eiga helse og eigen familie, seier Haug til NTB.

Han er tydeleg på at trykt frå omgivnadene har vore stort dei siste månadene.

– At mange går ut og feller dommar, kjem med hets og truslar berre med utgangspunkt i det som står i media og i sosiale medium er for meg ubegripeleg og ekstremt vanskeleg, spesielt når ein som arbeidsgivar i ei personalsak i stor grad er forhindra frå å ta til motmæle, seier Haug.

Han avløyste Bente Lill-Romøren som leiar av hoppkomiteen i august 2020. Forut for leiarjobben hadde han vore ordinær medlem av hoppkomiteen i fire år, og den siste perioden var han nestleiar.

Haug har sjølv vore aktiv skihoppar og hatt administrative verv som trenar innanfor utdanning, bakkebygging og som rennarrangør.

No håpar han at hoppmiljøet kan klare å rette blikket framover.

– Uansett veljar eg å tru på at ein vil finne gode løysingar for framtida, men då må alle vise vilje til å sjå framover og leggje ting bak seg. For min del går eg no tilbake til grasrota og håpar at eg kan bidra til å sjå nye glade barn som finn glede og utfordringar i den artigaste sporten i verda, seier Haug.

(©NPK)