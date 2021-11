Ståle Solbakken held døra på gløtt for Berg og Johnsen

sport

Dei har begge mista kampar med skade i det siste, men imponerte landslagssjefen nok til at dei kan bli kalla inn i troppen likevel.

– Om han kjem i kamp torsdag eller søndag er det moglegheiter, sa Solbakken om Berg og la til:

– Han er ikkje så positiv til det sjølv. Han har fått av skjena, men ikkje komme seg i trening enno.

Dennis Johnsen får skryt for innhoppet med målgivande pasning mot Montenegro sist. Manglande speletid gjorde at han vart utelaten til fordel for Ola Solbakken.

– Johnsen gjorde eit fordelaktig inntrykk sist, men han har berre spelt 45 eller 47 minutt fotball sidan det. Han har vorte vegen opp mot Ola Solbakken, og så har det jo med at han ikkje har trena fotball etter det, sa landslagssjefen.

– Vi må halde eit auge med han. Viss han speler 90 minutt for Venezia i helga, kan det vere moglegheiter om det oppstår forfall.

Landslaget møter Latvia og Nederland i dei to avgjerande kampane i VM-kvalifiseringa seinare i november.

