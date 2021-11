Michel Platini og Sepp Blatter tiltalte for bedrageri

sport

Platini og Blatter vart i 2015 utestengde frå fotballen i fire år etter ein korrupsjonsskandale som mellom anna omfatta ei pengeoverføring mellom dei.

Den tidlegare Uefa-presidenten Platini har heile tida nekta skuld og seier at han er utsett for eit komplott. Blatter vart òg dømd til ei lang utestenging frå idretten. I mars vart straffa til den 85 år gamle tidlegare Fifa-presidenten forlengd til å vare fram til juni 2028.

I juni vart det klart at Platini var på veg tilbake til fotballen. Han skal bli den franske representanten i den internasjonale fotballspelarforeininga FIFPro frå og med november.

Platini var framleis under etterforsking av sveitsiske styresmakter då han fekk jobben.

No er det altså klart at påtalemakta i Sveits har teke ut tiltale mot han og Blatter for svindel. Det skal vere same betaling som dei vart straffa for i 2015 det er snakk om.

– Denne betalinga har skadd Fifa og uretteleg gjort Platini rik, seier den sveitsiske påtalemakta i ei fråsegn.

