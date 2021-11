John Arne Riise gir seg som Flint-trenar

sport

Den 41 år gamle Riise fortel at han valde å slutte i Tønsberg-klubben etter lange diskusjonar om fornying av kontrakten.

– Eg har hatt fokus på laget. Men samtidig har eg vorte informert om at klubben skal starte med eit nytt prosjekt som blir kalla «Flint 2022–2025». Eg spurde meg sjølv: Er det rett av meg å fornye – uansett om det blir nedrykk eller ikkje – når eg i utgangspunktet veit at eg ikkje blir her i tre år til? Det kunne eg ikkje garantere. Då valde eg å seie at eg ikkje ville fornye kontrakten, seier Riise til avisa.

Flint rykte ned frå tredjedivisjon etter å ha tapt for Oppsal laurdag.

Riise var i eit møte med styreleiar Geir Bøe tysdag formiddag der det vart klart at han ikkje held fram i jobben han har hatt sidan 2019.

(©NPK)