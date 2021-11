Definitivt OL-nei til Petter Thoresen og gutane hans – Kina mistar ikkje plassen

sport

– IIHF kjem ikkje til å nekte Kina deltaking i OL, sa IIHF-president Luc Tardif i ein uttale på nettstaden til Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF). VG og NRK var først med å omtale det i Noreg.

Førebuingane til det kinesiske laget var tema på møtet, og Tardif informerte styret om spørsmål knytt til dette. Samtidig gjorde han det altså klart at Kina ikkje vil bli nekta å delta.

Noreg tapte OL-kvalifiseringa på heimebane for Danmark, men sidan Noreg var det øvst rangerte laget som ikkje er kvalifisert til OL, ville landslaget fått OL-plassen dersom Kina vart fjerna frå turneringa.

Kina er kvalifisert som vertsnasjon, men er berre rangert som nummer 32 i verda. Tardif har tidlegare uttrykt uro for nivået til det kinesiske laget, som ikkje har spelt ein kamp sidan 2019. I sembember ymta han frampå om at Kina kunne bli fjerna frå OL-turneringa av omsyn til respekten for idretten.

