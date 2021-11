Ungarn blir straffa etter Wembley-uro

sport

Den ungarske fansen skapte kaos på og utanfor Wembley under VM-kvalifiseringskampen i midten av oktober. Derfor har Fifa bestemt at bortefansen ikkje får sleppe inn på kampen mellom Polen og Ungarn i midten av november.

Fifa viser til at det vart brukt fyrverkeri og generelt var uroleg på Wembley. Ungarn får ei bot på 75.000 sveitserfranc (i underkant av 700.000 kroner).

Dei ungarske supporterane støytte mellom anna saman med politiet i London, som arresterte ein av dei for det dei meiner var ei rasistisk hending.

Fifa har òg vedteke at Albania må spele sin siste heimekamp i VM-kvalifiseringa for tomme tribunar etter at fansen kasta flasker på polske spelarar under ei målfeiring. Kampen mellom dei to landa vart utsett i 20 minutt.

Polen får på si side ikkje ha med seg sine supporterar til bortekampen mot Andorra 12. november.

