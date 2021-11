US Open-vinnar nektar å avsløre vaksinestatus

sport

Russaren vil halde vaksinestatusen sin hemmeleg. Han meiner sjølv det er ein god grunn til å gjere det.

– Eg ønskjer å halde min helsesituasjon for meg sjølv. Anten det dreier seg om vaksine, beinskade eller hovudskade. Tennis er ein brutal sport, og alle informasjonar du gir til motstandarane dine, kan bli brukt mot deg, seier Medvedev ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Det ligg an til at spelarar må vere vaksinerte mot korona for å delta i Australian Open i Melbourne i januar. Det blir neste års første Grand Slam-turnering.

– Eg er villig til å spele, men vil ikkje seie om eg reiser dit. Det finn du ut av i januar, seier Medvedev.

Heller ikkje verdseinar Novak Djokovic har ønskt å uttale seg om eigen vaksinestatus. Serbaren har sagt at det er ei privatsak.

