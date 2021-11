Tottenham må på managerjakt igjen – Santo sparka

sport

Det stadfestar London-laget måndag. Avgangen skjer to dagar etter at Tottenham tapte 0-3 for Manchester United i eiga storstove.

Også Santos trenarar, Ian Cathro, Rui Barbosa og Antonio Dias, er fjerna frå jobbane sine.

– Eg veit kor mykje Nuno og trenarapparatet hans ønskte å oppnå suksess, og eg beklagar at vi måtte ta denne avgjerda. Nuno er ein ekte gentleman og vil alltid vere velkommen her. Vi vil takke han og trenarane for jobben og ønskje dei lykke til i framtida, uttaler sportsdirektør Fabio Paratici til nettstaden til klubben.

Der blir det òg opplyst at ei oppdatering rundt managersituasjonen vil komme etter kvart.

Sjanselaust

Helgas framsyning mot United vart hardt kritisert i britiske medium. Dei liljekvite makta ikkje å få eitt einaste skot på mål, og det vart etter kvart ei utriveleg stemning på tribunane.

Tottenham-fansen gav klart uttrykk for kva dei meinte om prestasjonen. Dei bua mellom anna mot Santos taktiske val undervegs i kampen.

London-klubben brukte i sommar lang tid på å lande ein erstattar for José Mourinho, som i april fekk sparken etter 17 månader i jobben. Santo skal ha vore eit godt stykke ned på Tottenhams kandidatliste, men den tidlegare målvakta enda likevel opp med å bli tilsett.

Han leidde Spurs til tre strake 1-0-sigrar i Premier League-starten. Allereie då fekk 47-åringen kritikk for å stå for ein kjedeleg spelestil, og Tottenham har sidan verka svært tamt. Det sjølv om laget har angrepsstjerner som Harry Kane og Son Heung-min.

Svakt

Santo stoppa på fem sigrar og fem tap i Premier League. På desse kampane greidde Tottenham berre å skåre ni mål. Det held til ein 8.-plass og 15 poeng på tabellen.

Heller ikkje i conferenceligaen har Spurs levert som forventa. Der står dei med fire poeng etter tre kampar. Torsdag kjem nederlandske Vitesse på besøk til Nord-London.

Nuno Espírito Santo fekk mykje ros for jobben han gjorde i Wolverhampton. Han lykkast med å etablere laget i Premier League, men partane skilde lag etter 2020/21-sesongen.

