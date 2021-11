sport

Svensken kjempar om plass i startellevaren til Ole Gunnar Solskjær mot Harry Maguire og Raphaël Varane. Dei tre danna ein forsvarstrio i 3–0-kampen mot Tottenham sist.

United opplyser at Lindelöf vart skadd under trening måndag. og at han dermed går glipp av midtvekekampen mot Atalanta i Champions League. Bortekampen er viktig for Uniteds håp om å avansere frå gruppespelet.

Dersom Solskjær skal stille med ein trear bak også i den kampen, må Eric Bailly eller Luke Shaw tre inn i trearen.

(©NPK)