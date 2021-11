Birkeland-dobbel tende håpet hos Strømmen

sport

Birkeland sende heimelaga i ei fortent leiing på ei effektiv kontring etter ein halvtime. Det var det første målet Ull/Kisa har sleppt inn på fire kampar.

Same mann dobla leiinga fem minutt seinare og tende håpet om framleis spel i den nest øvste divisjonen. Laget er framleis sist, men har krympa avstanden til mellom anna Ull/Kisa til fem poeng med tre kampar igjen å spele.

I andre omgang tok Ull/Kisa meir og meir over, men det var først fire minutt før slutt at dei klarte å setje ballen bak Simen Lillevik. Skotet til Christian Aas gjekk via ein Strømmen-spelar og i ein boge over målvakta til 1-2.

Tapet er Ull/Kisas første med Steffen Landro som trenar. Det har vorte fire uavgjorde kampar sidan han tok over Jessheim-klubben.

