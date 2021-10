Solskjær om Liverpool-kampen: – Som ein boksar som vart slått ned

sport

Fredag tok nordmannen i bruk bokseterminologi då han skulle beskrive kjensla av førsteomgangen der det meste gjekk gale heime mot erkerivalen.

– Vi kjende oss som boksarar som vart slått ned i første runde. Vi hadde sjansen, men vi slapp inn mål. Vi ønskte å rette det opp, og då vart vi for opne og paniske mot eit godt lag, sa Solskjær og heldt fram med tilvising til den britiske tungvektsmeisteren Tyson Fury.

– Tyson Fury blir òg slått ut nokre gonger. Det er oppsiktsvekkjande kor roleg han er på golvet. Han tel til 6, 7, 8, og så reiser seg og er klar igjen. Kanskje vi reiste oss for tidleg.

Kort og godt

Solskjær kalla nederlaget på søndag hans mørkaste dag på jobben i United. Det er liten tvil om at dagane i etterkant òg har vore av den tøffe sorten. Britisk og internasjonal presse har vore full av spekulasjonar om når nordmannen får sparken.

– Det har vore ei vanskeleg veke. Vi har måtta takle resultatet og prestasjonen, som vi veit ikkje var bra nok. Men vi har hatt ei god veke på treningsfeltet, det må eg seie, sa Solskjær.

Tysdag fekk han besøk av managerlegenda Alex Ferguson på besøk på Uniteds treningsfelt. Og på pressekonferansen før bortekampen på laurdag mot Tottenham fekk han spørsmål om han snakka med «Fergie», og om han trudde han kunne berge jobben trass sportslege nedturar, slik skotten gjorde på slutten av 1980-talet.

– Ja. På begge, svarte Solskjær, før han utdjupa.

– Eg har vore gjennom nokre fryktelege stunder her som spelar, og eg har måtta handtere kriser her som manager òg. Éin ting eg kan seie, er at eg alltid vil gjere eit forsøk og kjempe for det.

– Rein løgn

Solskjær hadde òg ei høne å plukke med media på grunn av somme av artiklane som er skrivne den siste veka. Eit oppslag i The Sun om at han og Paul Pogba har komme på kant med kvarandre har fått mykje merksemd.

– Etter ein sånn kamp forventar du å høyre det frå høgre, venstre og sentrum. Men vi kan ikkje akseptere løgn. Paul kom til meg, sinna, og sa kva han hadde lagt ut (i sosiale medium). Når det er rein løgn, må dei stå opp mot det, seier Solskjær og kjem med ei klar oppmoding til pressa:

– Alle meiningar godtek vi, men ikkje dikt opp løgner om meg og spelarane.

Skadefritt

Til så lenge blir Solskjær sitjande i managerstolen i ein av dei største fotballklubbane i verda. Men det er ikkje utenkjeleg at han treng eit bra resultat – og ikkje minst ein betre prestasjon – mot Tottenham for å behalde jobben.

På den positive sida ser skadesituasjonen i klubben betre ut enn nokon gong.

– Paul (Pogba) er naturlegvis suspendert, men bortsett frå det er det ein heilt skadefri tropp. Det er ein veldig rar posisjon å vere i. Eg hadde 30 mann som trena denne veka, seier nordmannen.

Duellen på laurdag i London har avspark klokka 18.30 norsk tid.

