Norsk Regnesentral: 77,6 prosent sjanse for Glimt-gull

Glimt er fire poeng føre Molde når seks eliteserierundar står att. Norsk Regnesentral vurderer sannsynet for Glimt-gull til 77,6 prosent, medan det er 18,3 prosent sjanse for at Molde går til topps.

Med andre ord er det 4,1 prosents sjanse for at eit anna lag kan stikke av med ligagullet.

Sjansen for medalje er slik, ifølgje reknesentralen: Bodø/Glimt: 99,4 prosent, Molde: 91,4, Viking: 65, Rosenborg: 33, Kristiansund: 7,6.

I nedrykksstriden ser det aller verst ut for Stabæk. Norsk Regnesentral vurderer sjansen for nedrykk for bæringane til 75,3 prosent, medan Mjøndalens sannsyn for nedrykk er 71,3. For Brann, som ligg på kvalifiseringsplassen, er tilsvarande prosenttal 51,9.

