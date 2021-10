NHL-trenar ferdig etter å ha tagd om seksuelle overgrep

sport

Kyle Beach, som var 20 år i 2010, har stått fram og fortalt om seksuelle overgrep gjort av ein person i trenarteamet i Blackhawks.

No, elleve år seinare, kjem det fram at dåverande Blackhawks-trenar Joel Quenneville visste om dei påståtte seksuelle overgrepa, men at han valde å teie. Det kjem fram i ei uavhengig utgreiing.

Klubbpresident John McDonough var nemleg uroleg for den negative publisiteten saka kom til å få dersom ho kom i søkelyset til media.

Blackhawks vann Stanley Cup den sesongen, og dessutan i 2013 og 2015. I alle dei tre sesongane var det med Quenneville som trenar. Sidan 2019 har han vore trenar for Florida Panthers.

No er det klart at 63-åringen forlèt jobben som trenar for Florida Panthers, i kjølvatnet av dei siste opplysningane. Det skjer etter at Quenneville har hatt eit møte med NHL-kommisjonær Gary Bettman.

– Det tidlegare laget mitt Blackhawks sveik Kyle og eg er skuldig i det. Eg må reflektere over korleis alt skjedde og bruke tida framover for å vere sikker på at hockeyen er ein sikker plass for alle, seier han i ei melding han har sendt ut.

Beach fekk aldri NHL-kampar og spelar no for tyske Black Dragons Erfurt.

