Kristoffersen om eteforstyrringar i idretten: – Baksida av medaljen

Eteforstyrringar i idretten, spesielt innan langrenn, har vorte hyppig omtalte av mellom anna Dagbladet og VG den siste tida. Det handlar om saker frå 1980- og 1990-talet, men òg om dagens talent som har hatt problem.

Marthe Kristoffersen hadde ein god karriere som aktiv, og ho er no trenar og skal vere ekspert på Viaplay sine sendingar den kommande sesongen.

– Eg synest det i utgangspunkt er bra at eteforstyrringar i idretten blir prata om. Det er jo baksida av medaljen. Ein er ikkje ute etter å ta nokon eller finne ein syndebukk, men temaet må opp og fram og må snakkast om, seier ho til NTB.

Ikkje ute etter å ta nokon

– Eg meiner temaet om ernæring og mat må snakkast om på lik linje som at vi pratar om trening og utviklingstrapper i langrenn som Skiforbundet står for.

Ho meiner det kan sjå ut som om tidlegare utøvarar er ute etter å ta nokon som har skulda for eteforstyrringane og det faktumet at mange unge ikkje taklar presset.

– Men det er absolutt ikkje det vi vil. Det finst ingen syndebukkar, men det er bra vi har noko å snakke om. Det er eit tema som alltid treffer nokon. Berre det at ein tør å snakke om det, trur eg er veldig viktig.

Kristoffersen seier det aldri har vore hensikta å rette kritikk mot landslaget.

– Det handlar meir om å ta eit problem med dei unge utøvarane, for det er ganske mange som slit. Vi mistar mange gode skiløparar på grunn av dette, som er veldig kjedeleg. Vi ønskjer å få med flest mogleg, så dette er noko vi kan prøve å stoppe.

– Veldig viktig sak

Det same meiner Åge Skinstad, som skal vere ein av dei andre langrennsekspertane denne sesongen.

– Det er veldig fint at det har vore på eteforstyrringar i idretten, for det er ei veldig viktig sak. Alle som driv med uthaldsidrett veit at viktig kroppssamansetning er ein viktig prestasjonsfaktor. Ein må trene rett, sove rett og ein må ete rett òg. Det er ein av prestasjonsfaktorane. Det har vore tilfelle der vi har hjelpt utøvarane med utfordringar og problem knytte til desse problemstillingane, seier den tidlegare sportssjefen i Skiforbundet.

– Det er mykje vi ikkje visste på 80-talet som vi veit no. Det gjer vondt for meg å lese om 80-talssakene med den kunnskapen vi har no. Det er vanskeleg å skru seg tilbake til den kunnskapen frå 80-talet, seier han.

– Kva bør gjerast med dette framover?

– Ein må tore å prate om det og fortelje om kva som skal til for å prestere best mogleg. Det er snakk om at ein går over ei grense og at ein ikkje får i seg nok næring. Det er det som er det problematiske og det er felles for alle som driv med langdistanse, først og fremst. Ein må bruke Olympiatoppen og den hjelpa ein kan få, seier Skinstad.

