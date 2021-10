Heidi Weng tenkte «aldri mer» – no prøver ho igjen

sport

Weng har aldri vore den som har vore mest glad i å vere borte frå familien, og i alle fall ikkje i jula. Då NTB møtte henne i Livigno tidlegare denne veka fortalde ho om det som skjedde for to år sidan. Då feira ho jul i nettopp Livigno saman med nokre lagvenninner i forkant av Tour de Ski.

– Då fekk eg diaré i forkant av Tour de Ski, og eg måtte isolere meg etter 48-timar-regelen. Eg måtte sitje åleine på eit rom på julaftan og Skype med familien. Då sa eg at eg aldri skulle til høgda i jula meir, seier Weng og ler.

Dei tankane er borte. No prøver ho seg igjen. Ho blir igjen i høgda etter verdscupen i Davos i midten av desember og skal feire jul og bu i ei leilegheit i italienske Lavazé. Der skal ho igjen trene før årets Tour de Ski og det som ventar i høgda i OL i Beijing i februar.

Denne gongen blir det med ein eigen vri.

– No får eg ned familien, og skulle eg få diaré igjen kan i alle fall dei vere med meg. Det er ikkje så nøye med dei. Det var eg som ville isolere meg sist for å skåne andre, men det var den mest stusslege jula eg har hatt nokon gong.

Trøysta er at det gjekk bra for ho i Tour de Ski med 4.-plass samanlagt.

– Eg skulle gjerne vore utan den sjukdomsperioden, men slik er det. Eg tenkte at eg aldri meir skulle ofre jula for noko slikt, men no gjer eg det igjen, seier 30-åringen frå Enebakk med bustad i Lillehammer.

Læring

– Du lærer ikkje så fort? Det er det du seier?

– No blir det noko litt anna med familien. Det blir meir heimekoseleg. Det var kanskje eitt eller anna eg åt som eg ikkje tolte for to år sidan, men no lagar eg maten sjølv, og då satsar eg på at det går bra.

Saman med lagvenninnene drog ho vidare frå Livigno til Val Senales sist onsdag. Der kan dei trene på ei høgd som ligg meir enn 1000 meter høgare enn Livigno og OL-arenaen i Beijing.

Weng har blanda kjensler overfor Val Senales.

– Eg har vore sjuk stort sett kvar einaste gong i Val Senales, men då har eg drege direkte dit først. Sist var eg i Livigno først akkurat som no, og då gjekk det bra. Bank i bordet

I betre slag

Weng føler at ho har bra kontroll på høgdebiten.

– Eg vart nummer éin og to i sesongavslutninga i St. Moritz sist sesong, og det ligg på same høgde som i OL i Beijing. Då konkluderte eg med at eg kunne å gå på ei slik høgd. Eg har gjort det bra i Davos i høgda òg. Eg prøver å ikkje ha altfor mykje fokus høgda, men samtidig ha det litt i bakhovudet. Eg kan ikkje opne som ein bajas, då veit eg at det kan få konsekvensar.

Weng sleit med seg sjølv under den verste pandemisituasjonen sist år. Ho var kort og godt redd for å bli smitta og hadde det ikkje bra med seg sjølv.

I år verkar ho som ein heilt annan person. Ho verkar langt tryggare.

– Eg føler at det er veldig mykje betre, men eg er framleis ganske nøye på rutinar, og spesielt når det dreg seg til mot vinteren og eg helst vil halde meg frisk. Samtidig må ein ha eit sosialt liv òg. Eg synest jo at eg er litt meir positiv til sesongen enn eg var i fjor.

