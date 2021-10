Aalesund tok nytt steg mot opprykk – Grorud med kjærkommen siger

sport

KFUM gav lenge AaFK kamp, men det var gjestene frå Sunnmøre som tok trepoengaren og eit nytt steg mot opprykk. Dei har no 51 poeng og ligg på ein førebels 2.-plass.

Kristoffer Ødemarksbakken sende Aalesund i leiinga etter ein snau halvtime. Han dukka opp på bakarste stolpe og pirka ballen i mål.

Tolv minutt seinare var oppgjeret snudd. Bilal Njie og Jesper Taaje sørgde for KFUM-leiing til pause.

Etter kvilen tok kampen nok ei vending. Sigurd Haugen utlikna før Simen Bolkan Nordli sende AaFK i leiinga, medan Torbjørn Kallevåg la på til 4–2.

Nederlaget betyr at KFUM tapte terreng i kampen om ein plass i opprykkskvalifiseringa. Laget er akkurat no akkurat innanfor på 6.-plass, men fleire lag pustar dei i nakken.

Snuoperasjon

Grorud låg lenge under 0–2 heime mot Bryne, men tre målpoeng frå Oscar Aga sikra ein etterlengta 4-2-siger. Etter 25 minutt sende Joachim Holtan Bryne i leiinga, før Kristoffer Hay dobla like før pause.

Grorud hadde før kampen 24 poeng og låg på direkte nedrykksplass. Det hadde dei truleg diskutert i pausen, for det var eit meir energisk heimelag som kom på banen i 2. omgang.

Aga leverte

Først reduserte Aga på straffespark før han assisterte Bjørn Martin Kristensens utlikningsmål. Tre minutt seinare stanga Aga Grorud i leiinga på eit hjørnespark. Det var dei 20. måla hans for sesongen. Mot slutten styrte nemnde Hay ballen i eige nett.

Sigeren betyr at Grorud har vunne fire av sine seks siste, og dermed lever håpet om fornya kontrakt i 1. divisjon. Dei har no 27 poeng og har to poeng ned til Ull/Kisa og Stjørdals Blink på nedrykksplass.

