Zuccarello mistar NHL-kamp på grunn av mogleg koronasmitte

Det opplyser klubben hans om på Twitter-kontoen sin. Zuccarello og Rem Pitlick er på lista over spelarar som av koronarelaterte årsaker er uaktuelle for spel. Det kan bety at dei er smitta eller at dei er definerte som nærkontakt av smitta spelarar.

«Zucca»og Wild har herja denne sesongen, der dei står oppført med fem sigrar og berre eitt tap. Zuccarello har hamna i målprotokollen sju gonger på dei seks første kampane og er dermed godt i gang.

Men no er det altså klart at 34-åringen mistar kampen mot Seattle. Det er ikkje kjent om han mistar fleire kampar i tida som kjem.

