Spennande EM-trekning for Noreg – møter vertslandet igjen

Manchester United-spelar Juan Mata trekte Noreg som det første laget frå seedingnivå to. Noreg skal spele alle kampane sine på den engelske sørkysten. Nord-Irland er motstandar i Southampton 7. juli, medan dei to siste kampane blir spelte i Brighton ikkje langt unna.

Noreg møter England 11. juli og Austerrike 15. juli. Dei to beste i gruppa går vidare til kvartfinale og møter der lag frå gruppa med Tyskland, Danmark, Spania og Finland.

For tredje sluttspel på rad hamna Noreg i gruppe med vertsnasjonen. I førre EM vart Nederland for sterk og vann 1–0 i opningskampen på veg mot EM-tittel, medan Noreg rauk ut i gruppespelet. I VM i 2019 tapte Noreg 1–2 for Frankrike i gruppespelet, men begge gjekk vidare.

Gjengangar

– Det var vel inga bombe at vi møter vertsnasjonen. Det har vorte ein gjengangar, men totalt sett vil eg seie meg fornøgd med trekkinga, sa landslagskaptein Maren Mjelde til TV 2.

Det var England som slo Noreg ut av dei to siste VM-sluttspela, med 2–1 i Ottawa i 2015 og 3–0 i Le Havre i 2019. Noreg fekk revansj for den siste smellen med 2-1-siger i Bergen nokre månader seinare, i lagas hittil siste møte.

England blir no leidd av Sarina Wiegman, som var nederlandsk landslagssjef både i førre EM og då Noreg vart slått 7–0 i juni.

Austerrike og Nord-Irland er lag Noreg tradisjonelt har vore hakka betre enn. Nord-Irland er det lågast rangerte laget blant dei 16 EM-deltakarane og er med i det første sluttspelet sitt, men vil til liks med England få solid publikumsstøtte.

Mjukare start

Noreg slapp å møte England i opningskampen til meisterskapen på Old Trafford. Det er i staden Austerrike som skal til pers i den kampen. Noreg får ein mjukare start mot Nord-Irland dagen etter.

Noreg var i gruppe med Nord-Irland i EM-kvalifiseringa og vann då 6–0 både borte og heime. Caroline Graham Hansen skåra til saman fem mål i dei to kampane i 2019.

Austerrike var sist motstandar for Noreg i kvalifiseringa til EM i 2017 og baud på atskilleg sterkare motstand. Då vart det norsk 1-0-siger borte og 2–2 på Ullevaal.

England er nummer 8 på Fifa-rankinga, Noreg 12, Austerrike 21 og Nord-Irland 48.

Venta lenge

Onsdag var det eitt år sidan Noreg kvalifiserte seg til EM, men framleis må dei vente over åtte månader til på å delta. Sluttspelet blir avvikla i tida 6. til 31. juli neste år. Det skulle eigentleg vore gjennomført i sommar, men vart utsett eitt år for å unngå kollisjon med mennenes pandemiutsette EM-sluttspel.

Opningskampen i EM blir spelt på Old Trafford i Manchester, medan finalen er på Wembley i London. Resten av kampane blir spelte på åtte mindre arenaer. Vinnaren av Noregs gruppe speler kvartfinale i Brighton, medan toaren skal reise til London og Brentfords arena.

