Spansk avis: Xavi samd med Barcelona om trenarkontrakt

sport

Det melder den spanske avisa Sport torsdag.

Koeman fekk sparken som trenar i den katalanske storklubben etter 0-1-tapet for Rayo Vallecano i La Liga onsdag kveld. Nederlendaren forlèt eit Barcelona på 9.-plass på tabellen.

Fleire medium, blant dei AFP og den spanske sportsavisa Marca, skreiv i kjølvatnet av sparkinga at tidlegare Barcelona-spelar Xavi Hernandez er den største favoritten til å ta over det katalanske laget.

Torsdag blir det altså meldt at ein avtale mellom partane er forhandla fram og klar. Ifølgje Sport står det samtidig att forhandlingar mellom Barcelona og Xavis noverande klubb.

41-åringen er trenar for qatarske Al Sadd. Han er ei legende i Barcelona etter ein lang og strålande karriere med over 500 kampar for klubben mellom 1998 og 2015.

Andre namn som blir nemnt i trenardiskusjonen er River Plate-trenar Marcelo Gallardo og Ajax-sjef Erik ten Hag.

Moglegheita for at trenaren for Barcelonas B-lag, Sergi Barjuan, tek over det sportslege ansvaret på mellombels basis, skal òg vere til stades.

Verken Xavi eller Barcelona har uttalt seg om trenarspørsmålet torsdag.

(©NPK)