Slik blir Nents vintersportssatsing: – Trur folk har lært seg å trykkje på fjernkontrollen

sport

Nent (Nordic Entertainment Group) har teke over rettane frå NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snøbrett for dei neste seks åra. I tillegg vil dei to neste verdsmeisterskapane i nordiske greiner og alpint bli sendt i Nents univers.

Torsdag vart vinterstudioet deira vist fram for pressen, og mange nye profilar vart vist fram. NRK er bytt ut med Viaplay – Nents strøymeteneste. I tillegg vil det aller meste bli vist på TV 3 og Viasport på lineær TV.

– Eg trur folk har lært seg å trykkje på fjernkontrollen i større grad enn for 10-15 år sidan. Dei finn fram når det er store ting som skjer. Vi merka det med handballmeisterskapane då det gjekk frå TV 2 til TV 3, seier Kristian Oma til NTB.

Meir moderne

Han erkjenner likevel at det blir ei utfordring å få med alle.

– Men NRKs grunnfjell – dei kan sende nesten kva som helst og få 100.000 og av og til 200.000 sjåarar. Dei må vi jobbe hardare for å få over. Det vil nok ta litt tid, men eg håpar vi kjem dit til slutt.

I det nye vinterstudioet vil folk der heime få sjå mykje av det same, men også nokre nyvinningar.

– Dei vil merke at det er litt meir moderne i uttrykket. Vi har brukt masse pengar på å utvikle studio og grafikk. Samtidig prøver vi å unngå at det blir heilt «hightech». Vi veit at det er ganske mange eldre sjåarar òg. Vi vil ha med oss alle, seier Oma.

I studio vil Julie Strømsvåg og Ørjan Bjørnstad byte på å leie sendingane. Ekspertane er mellom anna Kjetil André Aamodt, Niklas Dyrhaug, Marthe Kristoffersen og Åge Skinstad.

– Ta vare på arven

Oma har respekt for måten sportssendingar har vorte sendt på TV i Noreg opp igjennom tida.

– Vi må ta vare på arven som har vore der. Det er ein del av det heile Noreg er vakse opp med, seier han.

NRK og TV 2 deler rettane for verdscuprenna i Sveits, Austerrike og Noreg, medan OL i Beijing blir sende på Discoverys plattformer.

Oma har tidlegare anslått at omkring 70 prosent av vintersporten vil gå på Nents plattform denne vinteren. Og heilt annleis frå dei andre rettigheitshavarane vil dei likevel ikkje vere.

– Vi har henta Åge Skinstad til dømes. Det er «stemma av langrenn» som vil vere der framleis. Vi skal ikkje putte 20 «tiktokarar» på lufta og tenkje at ei ny tid er her, for då bommar vi. Det blir litt nytt og litt etablert, forklarer han.

(©NPK)