Rashford: – Eg er flau

På Twitter kjem angriparen med ei unnskyldning til United-fansen. 0-5 mot erkerivalen på heimebane er tungt å svelgje for Rashford, som sjølv har vore United-supporter sidan han var barn.

– Eg kan ikkje lyge. Grunnen til at de ikkje har høyrt frå meg her, er at eg, som United-fan, ikkje visste kva eg skulle seie etter søndag. Eg var flau. Eg er flau, skriv 23-åringen og lovar at han skal jobbe for å slå tilbake.

– Fansen vår er alt, og de fortente ikkje dette. Vi jobbar hardt for å prøve å fikse dette. Vi må reise oss.

Manchester United møter Tottenham borte til laurdag.

