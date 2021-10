Njåtun og Koren blir Nents skøytekommentatorar

sport

Det vart gjort kjent under pressedagen for Viaplays vintersatsing i Oslo torsdag.

Njåtun la opp som skøyteløpar etter førre sesong. Koren har tidlegare kommentert skøyter og langrenn for NRK og har mellom anna vore sportsdirektør i Eurosport.

– Det blir veldig spennande og gøy. Eg var ikkje så veldig i tvil då eg vart spurd. Eg kjenner miljøet frå innsida og veit mykje om kva det går i, seier Njåtun til NTB.

Ho og Koren debuterer i verdscuphelga i Polen 12.-14. november.

Dei to siste sesongane har Even Wetten og Mikael Flygind Larsen kommentert skøyter for Nent/Viaplay. Hege Bøkko figurerte som ekspert sist vinter.

