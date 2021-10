Kiel-direktør om Sagosen-rykta: – Har ikkje snakka med ein einaste Kolstad-representant

sport

Kiels hovudtrenar Filip Jicha ønskte onsdag kveld ikkje å kommentere Sagosens situasjon. Nordmannen var då heime i Kiel i koronakarantene medan lagkameratane vann 29-26 på bortebane over Vardar i Meisterligaen.

Klubbens sportsdirektør Viktor Szilágyi kommenterer derimot saka kort overfor Kieler Nachrichten. Ifølgje avisa har det ikkje vore nokon samtalar mellom Kiel og norske Kolstad.

– Eg har ikkje snakka med ein einaste Kolstad-representant. Akkurat no er det viktigaste at Sander blir frisk, seier Szilágyi.

Valet teke?

Klubben har ikkje lagt skjul på at dei har tilbode Sagosen ein ny kontrakt og ønskjer å behalde stjernespelaren sin. Den noverande avtalen går ut sommaren 2023.

Tidlegare i månaden gav Szilágyi inntrykk av at ein ny avtale med nordmannen er ferdigforhandla, men at Sagosen måtte bestemme seg for om han ville signere.

– Magekjensla mi bestemmer. Eg har enno ikkje bestemt meg. Eg må sjølvsagt gjere det snart. Av respekt for prosjektet i Noreg må eg seie nei til dei snart, viss eg ikkje vil. Og det gjeld òg Kiel, slik at dei eventuelt har dei beste moglegheitene til å finne ein ny spelar. Eg vil spele med opne kort, sa Sagosen for to veker sidan.

Kolstads nøkkelbrikke

Kieler Nachrichten skriv vidare at det vil bryte med den normale skikken i europeisk klubbhandball dersom Sagosen søndag blir presentert som Kolstad-spelar, slik NRK og TV 2 hevdar.

Sportsdirektør Szilágyi har òg tidlegare vore kritisk til korleis Sagosen er trekt inn i Kolstad-prosjektet.

– Når investoren i Noreg seier «prosjektet er bare mogleg med deg (Sagosen)», så er det umoralsk i mine auge.

Kolstad har varsla ei storsatsing der laget ønskjer å dominere i norsk og europeisk handball. Planen er ifølgje TV 2 å få inn fem–seks forsterkningar til neste sesong, slik at klubben kan sikre seg meisterligaplass før han hentar Sagosen heim til Trøndelag i 2023.

Herrelandslaget samlast måndag i Trondheim framfor ein firenasjonersturnering der. Både TV 2 og NRK skriv at fleire andre landslagsprofilar òg er aktuelle for Kolstad.

