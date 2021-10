Imsgard storspelte igjen då Elverum vann i Kviterussland

sport

Poenglause Mesjkov Brest vart slått 30–27 i Kviterussland. Elverum har no tre sigrar og berre eitt tap på dei seks første gruppekampane sine.

Ein kamp før halvspelt gruppespel er Elverum berre eitt poeng bak leiarduoen Montpellier og Kiel, og med like mange poeng som Ålborg og Szeged. Det er sensasjonelt sterkt.

Dei seks beste i gruppa går til cupspelet, og Elverum har no heile sju poengs luke ned til Zagreb på 7.-plass. Akkurat no er Elverum med for fullt i kampen om å bli blant dei to første som går rett til kvartfinale.

Mesjkov Brest hang med innleiingsvis og tok leiinga tre gonger, siste gong på 6-5, men Elverum rykte til seg nokre måls leiing og lét aldri heimelaga komme à jour. Imsgard bidrog til det ved endå ein gong å storspele i målet. Han dreiv heimespelarane til fortviling med redningane sine.

Grøndahl, som til liks med Imsgard er i ferd med å stå fram som ein internasjonal profil, skåra ni gonger på ti avslutningar og vart den suverene toppskåraren i kampen.

(©NPK)