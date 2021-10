Cavallo «overvelda» av støtte

sport

– Eg er så glad over all støtta eg har fått, seier 21 år gamle Cavallo, som spelar for Adelaide i den australske eliteserien.

Cavallo offentleggjorde den seksuelle legninga si via sosiale medium onsdag, og reaksjonane har ikkje late vente på seg.

Antoine Griezmann, Marcus Rashford, Raphaël Varane og David de Gea har alle vore på Twitter og uttrykt støtte til Cavallo.

–Dette er modig og er ein beskjed om at alle skal få vere seg sjølv, skriv Liverpool-kaptein Jordan Henderson på Twitter.

Kjærleik

Store klubbar som Liverpool, Tottenham og AC Milan har applaudert Cavallo, det same har Fifa.

Frå USA har talkshowverten Ellen DeGeneres, som har 77 million følgjarar på Twitter, sendt han sine lykkønskjer.

– Eg sender han masse kjærleik i dag.

Berre eit fåtal profesjonelle fotballspelarar har stått ope fram med legninga si, dei fleste etter at karrieren var over.

Mykje ugjort

Britiske Justin Fashanu stod fram som homofil allereie i 1990, men møtte alt anna enn aksept og støtte. Han tok sitt eige liv i 1998.

Ein annan australsk homofil fotballspelar, Andy Brennan, gir òg si støtte til Cavallo, men stilar samtidig spørsmålet om kvifor homofile spelarar må vere «modige» for «berre å vere det vi er».

– Det er framleis mykje å gjere for å skape eit trygt og inkluderande miljø for LHBT-spelarar, seier Brennan.

