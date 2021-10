Småsjuk Lehne Olsen heldt fram målshowet – sjølvkritisk Stabæk-trenar

sport

LSKs toppskårar og kaptein gjekk glipp av førre seriekamp på grunn av sjukdom, og det var lenge usikkert om han ville rekke kampen på onsdag. Før kampstart kom beskjeden om at måltjuven framleis var snufsete, men at han var klarert for spel.

Det skulle vise seg å vere svært gode nyheiter for eit Lillestrøm-lag som berre hadde éin siger på dei seks siste kampane. Etter at midtstoppar Espen Garnås hadde sendt heimelaget i leiinga, overtok Lehne Olsen showet.

Først sette måltjuven inn 2–0 i ope mål etter forarbeid av Eskil Edh, og deretter gjorde Vetle Dragsnes forarbeidet då Lehne Olsen sette inn sitt andre for dagen.

– Han er ei maskin. Han har vel 70 prosent lungekapasitet, tenkjer eg, men han går ut der og leverer. Han har vorte ein svært god fotballspelar, enkelt og greitt, sa LSK-trenar Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

For Stabæk enda Åråsen-kvelden i ein ny stor nedtur. Mannskapet til Eirik Kjønø er no sist på tabellen. Trøysta er at Brann på kvalifiseringsplassen berre er to poeng føre, men avstanden kan auke når bergensarane møter Viking torsdag.

Meir Stabæk-trøbbel

Etter kampen var frustrasjonen stor i Stabæk-leiren.

– Utruleg kjipt. Eg synest vi speler ein heilt ålreit første omgang, og eg synest ikkje Lillestrøm skaper nokon heilt store sjansar. Så er det sånn det har vore så mange gonger i år, at vi ikkje møter opp i 2. omgang, sa Fitim Azemi til Eurosport etter kampen.

– Eg er skuffa, som alle andre som er glade i Stabæk. Å tape 3–0 her er ikkje godt nok, sa trenar Eirik Kjønø.

Han var tydeleg på at bærumsklubben må verke på ein heilt annan måte dersom plassen i Eliteserien skal bergast. Han tek sjølv skulda.

– Det sviktar hos meg. Den (planen) er ikkje tydeleg nok formidla og trena på. Det er først og fremst min feil. Strukturen er ikkje bra nok. Det er kollektivt, det kjem ikkje av enkeltspelarar, sa Kjønø.

Missa kjempesjanse

For LSK-måltjuven Lehne Olsen kunne jakta på nye ligamål fort gitt frukter allereie etter 18 minutts spel. Då vart 30-åringen frispelt i rommet bak Stabæk-forsvaret, men ei strålande innblanding av målvakta til gjestene Marcus Sandberg forhindra skåring.

Moglegheita vart den første verkeleg store i ein første omgang der LSK var det førande laget.

Etter pause skulle Kjønø få meir hovudbry og fleire bekymringar.

Lillestrøm-trenar Geir Bakke kunne på si side juble for ein etterlengta siger, og det kunne òg vorte fleire mål for heimelaget. Tomålsskårar Lehne Olsen missa ein kjempesjanse då han kom åleine med målvakta til gjestene Sandberg mellom dei to skåringane sine.

For Stabæk bar òg Åråsen-kvelden med seg spelarproblem undervegs. Kaptein Simen Wangberg måtte gi seg allereie etter vel ein halvtimes spel.

– Han har vore forkjølt heile veka og var usikker òg på oppvarminga. Dessverre gjekk det ikkje, sa trenar Kjønø i pausen.

Neste oppgåve for Lillestrøm er ein vanskeleg bortekamp mot Rosenborg på Lerkendal kommande laurdag. Stabæk tek imot Haugesund heime på Nadderud dagen etter.

