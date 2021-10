Rosenborg snubla i gullkampen: – Måtte ha siger for å ha eit lite håp

sport

Rosenborg var best, men makta ikkje å få ballen i mål og vinne borte mot eit hardtkjempande Haugesund-lag, som har vore tilfellet dei siste gongene.

– Eg synest vi har nok moglegheiter til å avgjere kampen. Vi har ballen mykje og skaper mykje. Det er siste pasning og moglegheit som sviktar oss, sa Rosenborg-trenar Åge Hareide til Discovery.

No ser det vanskeleg ut for trønderane å plage Molde og Bodø/Glimt i gullkampen heilt inn.

– Eg synest vi skal ta med oss prestasjonen, men vi er sjølvsagt skuffa over resultatet. Vi måtte ha ein siger for å ha eit lite håp, men vi har hatt så mange dårlege bortekampar i år at vi må ta med oss prestasjonen, sa Rosenborg-kaptein Markus Henriksen.

Kunne vorte matchvinnar

Rosenborg vann sist borte mot Haugesund i serien i mai 2018. Då var det Alexander Søderlund som skåra måla i 2-1-sigeren. Onsdag var han på motsett banehalvdel og fekk den første kampen sin frå start for FKH etter tilbakekomsten sin.

Rosenborg var best i banespelet frå 20 minutt og ut kampen. Dei aller største prøvene vart likevel ikkje Haugesund-målvakt Egil Selvik sett på.

Like før slutt kunne Alioune Ndour vorte matchvinnar for heimelaget då han plutseleg vart spelt åleine mot målvakt, men avslutninga hans gjekk rett på Rosenborgs Julian Faye Lund.

– Det var tungt utpå der med ein tung bane og eit RBK-lag som er gode med ball. Når vi ikkje er gode i kontringsspelet, slit vi med å komme med noko her. Ein litt kjedeleg kamp, men det blir nokre sånne i løpet av ein sesong, sa Haugesund-profil Kristoffer Velde.

0–0 igjen

Før storkampen mellom Molde og Bodø/Glimt starta, var RBK fem og seks poeng bak dei to topplaga. Rosenborg møter begge lag i dei seks resterande kampane av sesongen.

Det omvendte møtet i Trondheim enda òg 0-0, og mykje tydde på det òg onsdag kveld. Nærast i første omgang var Noah Holm då han frigjorde seg i feltet, men feilvurderte då han skulle stusse ballen mot mål og enda opp med å bruke skuldra.

I 2. omgang heldt RBK-dominansen fram, men det mangla presisjon på tampen av dei fleste angrepa.

Allereie laurdag er det ny runde for RBK. Då kjem Lillestrøm til Lerkendal, medan Haugesund speler borte mot Stabæk søndag.

(©NPK)