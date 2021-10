Pogba stemplar Solskjær-sak som «stor løgn»

sport

Det gjer han i eit innlegg på Twitter. Pogba skriv at «store løgner lager overskrifter» og legg ved ein skjermdump av The Suns artikkel. Den er stempla med påskrifta «fake news».

Avisa hevda onsdag formiddag at Pogba var rasande på Solskjær etter å ha vorte sett på benken frå start i 0-5-tapet for Liverpool søndag. Franskmannen kom innpå rett etter kvilen, men etter eit kvarter vart han utvist for ein overivrig takling på Naby Keita.

Pogba mista òg ballen på midtbanen i forkant av Liverpools siste skåring.

Solskjær er under hardt press, men ligg inntil vidare an til å halde fram som United-manager. Neste kamp er mot Tottenham i London laurdag kveld.

(©NPK)