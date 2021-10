Neville støttar Solskjær: – United har tapt 5-0 før

sport

Ole Gunnar Solskjærs lagkamerat i United på 1990- og 2000-talet – og no trenar i MLS-klubben Inter Miami – støttar nordmannen i stormen etter stortapet.

– Dette har skjedd før og United har komme tilbake og vunne titlar. Eg var med å tape 0-5 på St. James' Park (mot Newcastle i 1996), seier Neville.

– Den einaste forskjellen var at det ikkje var ein milliard menneske på Twitter som trudde dei visste best om ditt og datt.

Spekulasjonane om Ole Gunnar Solskjærs framtid i Manchester United har gått høgt etter kampen på søndag på Old Trafford. Fleire har teke til orde for at han må skiftast ut, og somme har meint at dette ville skje allereie før Tottenham-kampen laurdag, utan å kunne leggje fram sikre opplysningar.

No melder dei fleste at klubben vil stå last og brast med nordmannen gjennom kommande helgs runde i Premier League.

(©NPK)