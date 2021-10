Mjøndalen audmjuka Kristiansund – første siger sidan juli

sport

Mjøndalen såg slagne ut i kampen om å halde seg i Eliteserien. Men så vakna tabelljumboen og vann stort etter skåringar av Isaac Twum, Lars Olden Larsen (2), Benjamin Stokke og Kent Håvard Eriksen.

– Det var frykteleg morosamt. Vi trong at laget presterte no, sa Lars Olden Larsen til Discovery.

Først skåra Twum etter utsøkt forarbeid frå Christian Gauseth, før Olden Larsen dobla leiinga på tampen av 1. omgang.

I 2. omgang kom Kristiansund ut i styringa, men det var Mjøndalen som igjen fann nettet. Benjamin Stokke pirka inn 3-0-skåringa etter litt rot i feltet.

Med 20 minutt igjen sette Olden Larsen sitt andre, medan Kent Håvard Eriksen fastsette resultatet til 5–0 etter 83 minutt.

– Vi fekk iallfall marginane med oss i dag. I dag såg vi mykje av det som bur i dette laget. Vi har gode fotballspelarar, men eg har ikkje fått det heilt ut i dei, sa Mjøndalen-trenar Vegard Hansen.

– Eg trur ein må skape si eiga lykke, og det gjorde vi i dag, sa han.

– Skremmande

Med sigeren klatra Mjøndalen forbi Stabæk på tabellen og ligg no på 15.-plass med to poeng opp til Brann på kvalifiseringsplassen før kampen til bergensarane torsdag.

Kristiansund fekk i tapet eit nytt slag imot i kampen om medalje. Dei har no tapt dei to siste kampane sine. Kristiansund møter Tromsø i neste kamp, medan Mjøndalen skal prøve å følgje opp mot Odd.

– Kvar og ein må gå i seg sjølv, for dette var ræva. Vi heng ikkje saman og er ufarlege framfor mål. Det er skremmande, sa KBK-kaptein Dan Peter Ulvestad.

– Det er ein av våre verste kveldar, konstaterte han.

God start

Mjøndalen starta kampen godt og hadde gode moglegheiter til å ta leiinga. Markus Nakkim fekk stå heilt åleine i feltet, men headingen gjekk like over. Same mann var frampå få minutt seinare med ein ny heading, men Sean McDermott fekk så vidt slått unna.

Like etter var bortelaget Kristiansund farleg. Moses Mawa fekk vendt seg i feltet og avslutta, men Idar Lysgård varta opp med ei god redning.

Etter 37 minutt sende Twum Mjøndalen i leiinga. Veteranen Christian Gauseth varta opp med nokre sekunds magi då han med ein fin hælflikk fant Twum, som hamra ballen i nettaket.

Stygt

Like etter var Martin Rønning Ovenstad heldig som slapp unna raudt kort etter ei stygg stempling på Amidou Diop. Ovenstad kom inn med strakt bein mot standfoten til Diop, men slapp unna med gult kort.

Nokre minutt seinare ville Mjøndalen ha meir. Olden Larsen dreiv med ballen over heile banehalvdelen til gjestene, før han avslutta fint i hjørnet til 2–0.

Kristiansund kom ut med meir energi i 2. omgang og styrte storhendingane, men det var igjen Mjøndalen som skulle finne nettet. Først avslutta Stian Aasmundsen, før ballen vart redda på strek. På returen stod Stokke, som pirka inn 3-0-skåringa.

Etter 70 minutt låg det utruleg nok endå ein ball bak McDermott i KBK-målet. Olden Larsen fekk ballen på bakarste stolpe og sette enkelt inn 4–0.

Etter 83 minutt skulle det bli verre for gjestene. Kent Håvard Eriksen sette ballen i ope mål etter å ha vorte spelt fri av Nikolas Walstad.

