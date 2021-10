Minister til Bayern-stjerna Kimmich: – Ta vaksinen!

sport

Kimmich var kaptein for Tysklands landslag i VM-kvalifiseringskampen mot Romania tidlegare i månaden. Det skapte stor debatt då han sist helg avslørte at han er uvaksinert, på grunn av «personlege bekymringar».

– Tenk deg om ein gong til og ta vaksinen, seier Horst Seehofer, som er innanriksminister i Angela Merkels avtroppande regjering, til Bild i ein beskjed til Kimmich.

– Du er ein personlegdom med eksemplarisk åtferd. Dersom du tek vaksinen, vil andre seie «da gjer eg det òg». Vaksinasjon er vårt fremste våpen mot pandemien.

Fleire medisinske ekspertar har kritisert Kimmich for ikkje å vere klar over sitt ansvar som rollemodell.

Det har vore kraftig stigande smittetal i Tyskland den siste tida. 66 prosent av Tysklands befolkning er fullvaksinert, men i fotballen er 90 prosent av spelarar og leiarar vaksinert.

Bayern-trenar Julian Nagelsmann er for tida isolert etter å ha testa positivt på viruset.

To av Kimmichs mest profilerte klubbkameratar, Thomas Müller og Manuel Neuer, har gjort det klart at dei synest Kimmich bør ta vaksinen. Han ser ikkje bort frå at han vil gjere det.

– Det er ei god moglegheit for at eg kjem til å gjere det, men eg har framleis bekymringar, sa Kimmich sist helg.

Klubbpresident Herbert Hainer seier at han vil bli glad om Kimmich tek vaksinen, men la til at det ikkje er vaksinetvang i Tyskland.

(©NPK)