Lynrask måldobbel gav etterlengta Sandefjord-siger

Sandefjord kom til eliteseriekampen på eige gras med berre to poeng frå dei fem siste kampane. Den førre sigeren kom så langt tilbake som mot Vålerenga 12. september. Onsdag fekk heimefansen omsider ein ny trepoengar å juble for.

– Vi fekk ein veldig bra start på andre omgang, og det var superbra å få to mål omgåande. Vi er kjempefornøgde, sa målskårar Vidar Ari Jónsson til Eurosport etter kampen.

Strømsgodset fekk på si side forverra ein lei statistikk som no tel berre éin einaste siger på dei siste sju kampane. Trøysta for drammensklubben er at avstanden ned til botnstriden framleis er betydeleg.

– Eg synest vi byrjar bra i første omgang, men Sandefjord tek meir og meir over. Dei skaper ikkje stort, men det gjer ikkje vi heller. I andre omgang er det berre bekmørkt. To enkle mål. rett og slett ein dårleg bortekamp, sa Godset-målvakt Viljar Myhra til Eurosport.

Sandefjord klatra til 10.-plass på tabellen med sigeren på onsdag, plassen bak Godset. Også laget frå kvalfangarbyen har lagt botnlaga trygt bak seg.

Annullert mål

Onsdag kom skåringane som sikra heimelaget ein etterlengta siger etter pause. Berre fire minutt var spelte av andre omgang då kampen plutseleg eksploderte.

Først prikka Alexander Ruud Tveter ballen i lengste kryss etter å ha vorte frispelt inne i felta til gjestene. Mindre enn tre minutt deretter dobla Vidar Ari Jónsson leiinga med eit skot frå distanse.

Målvaktspelet til Godsets Myhra var ikkje det beste ved det høvet.

– Eg feilvurderer stussen, rett og slett. Det ser klønete ut, og det er det òg. Det er berre å ta han på si eiga kappe og gå vidare, sa han.

Dei to skåringane kom i kjølvatnet av ein svært sjansefattig første omgang. Godset-spiss Fred Friday vart spelt åleine gjennom Sandefjord-forsvaret tre minutt før pause og sette ballen i lengste hjørne. Assistentdommaren stod likevel med flagget oppe ved det høvet.

Sandefjord hadde på si side lite å by på offensivt dei første 45 minutta.

Løfta seg etter pause

Heimelaga hadde Brice Wembangomo tilbake etter skade. I pausen var backen kritisk til det han omtalte som mange dumme feil frå eige lag.

– Eg synest dei tek over, men vi gjer frykteleg mange balltap. Det er heilt utruleg. Vi kan straffe dei ved å vende spelet meir. Eg kjenner vi hadde kontroll dei første 20, men gjorde så dumme feil, dumme feil og dumme feil. Då kjem sjølvsagt kampen inn i deira spor. Det må vi rette på, sa han til Eurosport.

Forsvarsprofilen kunne gle seg over at eige lag følgde den oppmodinga.

Sigeren gir ny vind i segla framfor sesongavslutninga.

I neste runde skal Sandefjord ut mot gulljagande Bodø/Glimt, medan Strømsgodset møter Glimts gullrival Molde.

