Klæbo trur han har løyst treningskoden som kan gi OL-suksess

Klæbo er på høgdesamling i Italia for å leggje førebuingane til den viktige OL-sesongen. I februar skal han forsvare tre OL-gull i Beijing (det vart gull på sprint, sprintstafett og stafett i Pyeongchang sist).

Fjorårssesongen prega av korona lærte han at ein god dose trening i desember og januar vil gi ein klar formtopp i meisterskapsmånaden.

– Det er litt nøkkelen eg lærte i fjor, at ein kanskje trenar meir ein periode i desember og januar, som gjer at eg kjem i god form i februar, seier Klæbo til NTB.

Fungerer

Han er klar på at ein ikkje kan gjere heilt det same som i fjor, då pandemien gjorde at Noreg droppa Tour de Ski og fleire verdscuprenn.

– Men eg tek med meg at trening fungerer. Sjølv om det er skirenn som skal gåast i vinter, trur eg at viss ein er litt kynisk undervegs, skal det bli mogleg å leggje inn treningsøkter fram til februar og det som skal skje då, seier Klæbo.

Trønderen varslar harde treningsøkter òg rundt renna i Davos 11. og 12. desember.

– Ja, det skal trenast greitt i desember i forkant av Tour de Ski, det trur eg må til for det som skal skje i februar. Ein kan ha fleire formtoppar, men den viktigaste er det som skjer i februar.

Hyllar mentor Dyrhaug

Planen er i utgangspunktet å gå Tour de Ski. Tysdag vart det kjent at Therese Johaug legg opp til å droppe skifesten i Mellom-Europa.

– Eg synest eg har hatt god erfaring med det tidlegare og fått gode svar der, seier Klæbo.

Han tok seg tysdag tid til å hylle den tidlegare kollegaen sin på landslaget, Niklas Dyrhaug, som har varsla at han legg opp.

– Vi har fleipa litt om at han har vore litt ein mentor for meg. Eg har masse fine opplevingar og treningar med han, så eg trur heilt sikkert han skal kunne få til mykje spennande og artig framover, seier Klæbo.

Morfar er framleis med

Han trur ikkje Dyrhaug forsvinn frå miljøet.

– Kjenner eg han rett, kjem han til å halde seg i form. Han kjem til å vere der for å vere med på løpeturar og det som er, seier Klæbo.

Ein annan mentor Klæbo har mykje kontakt med, er morfar og trenar Kåre Høsflot. Han er framleis aktivt med på å leggje førebuingane som skal gi OL-gull.

– Morfar snakkar eg med så å seie kvar dag. Eg har timane mine på telefon med han, vi har lagt ein god plan. Eg skriv ganske nøye og detaljert dagbok som han har del i, så han har veldig kontroll på alt, seier Klæbo.

OL i Beijing startar 4. februar.

