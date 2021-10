Elendig start for Skarpnord og Lund i Dubai

sport

Skarpnord greidde to birdiar, men med fire bogeyar og ein tredobbel bogey på 5. hol er ho fem slag over par. Lund greidde ikkje ein einaste birdie. Fem bogeyar gjer at også ho er fem slag over par.

Dermed er dei to norske deltakarane nesten sist i feltet på 56 spelarar. Dei har berre tre konkurrentar bak seg på lista etter den første av tre rundar.

Maria Fassi frå Mexico leier turneringa. Ho gjekk opningsrunden sin på 63 slag (ni under par) og er eitt slag framfor sørafrikanske Lee-Anne Pace.

(©NPK)