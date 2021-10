To endringar mot Belgia – Guro Reiten speler back

sport

Laget i den viktige kampen mot Noregs anteke skarpaste rival i gruppa vart det same som Martin Sjögren drilla under trening på Ullevaal måndag. Det betyr to byte i startellevaren frå 0-0-kampen i Polen torsdag.

Elisabeth Terland startar i staden for Amalie Eikeland på høgre kant, medan Vilde Bøe Risa kjem inn i laget på grunn av Blakstads skade. Ho speler sentral midtbane ved sida av Ingrid Syrstad Engen, medan Frida Maanum blir skoven ut på venstrekanten der Reiten vanlegvis speler.

Belgia startar med dei same 11 som i 7-0-sigeren mot Kosovo torsdag. Då gjorde lagkaptein Tessa Wullaert hat trick, medan tidlegare LSK-spelar Justine Vanhaevermaet skåra to mål, Janice Cayman og tidlegare Vålerenga-spelar Tine De Caigny eitt kvar.

Belgia og Noreg har begge sju poeng på tre kampar, men belgiarane toppar med eitt plussmål meir (15-1 mot 13-0).

Noreg (4-4-2):

1 Cecilie Fiskerstrand – 6 Tuva Hansen, 13 Guro Bergsvand, 3 Maria Thorisdottir, 16 Guro Reiten – 19 Elisabeth Terland, 8 Vilde Bøe Risa, 7 Ingrid Syrstad Engen, 18 Frida Maanum – 10 Caroline Graham Hansen (kaptein), 11 Lisa-Marie Utland.

