Oppvarmingsturnering til Australian Open koronaavlyst

Det betyr at tennisstjernene har éi turnering mindre å velje mellom i opptakten til årets første Grand Slam-turnering i Melbourne i Australia. Kooyong Classic blir spelt i same by.

Årsaka er at arrangøren ikkje er sikker på kva reglar som vil vere gjeldande i januar, melder nyheitsbyrået AFP.

Sist veke fastslo Australias immigrasjonsminister Alex Hawke at berre fullvaksinerte spelarar får delta i Australian Open. Ein e-post frå tennisforbundet til kvinnene i WTA hevdar derimot noko anna.

I e-posten blir dei kvinnelege spelarane opplyste om at dei kan reise til Melbourne utan å vere vaksinerte, men så lenge dei gjennomgår hotellkarantene i to veker og testar seg for koronaviruset regelmessig.

Den serbiske stjerna Novak Djokovic har uttalt at koronaregelverket i Australian Open blir avgjerande for om han deltek. Djokovic, som er regjerande meister, har så langt ikkje ønskt å røpe om han er vaksinert mot korona.

