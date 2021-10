Nøkkelkamp for kvinnelandslaget i VM-kvalifiseringa: – Ei stor utfordring

sport

– Belgia er eit veldig solid lag som sjeldan slepper inn mange mål. Dei er godt organiserte defensivt og vanskelege å møte. Dei har spelarar i gode klubbar og med erfaring frå store kampar. Det blir ei stor utfordring, seier han til NTB om laget som er sju plassar bak Noreg på Fifa-rankinga (12 og 19).

Tessa Wullaert, som tidlegare var klubbvenninne med Caroline Graham Hansen i Wolfsburg, er stjerna til laget. Ho gjorde hat trick då Belgia torsdag slo Kosovo 7–0 og tok leiinga i gruppa på betre målforskjell enn Noreg.

Noreg var toppseeda i trekkinga, har aldri mislykkast i ei VM-kvalifisering for kvinner og er gruppefavoritt. Laget har òg ein fantastisk statistikk i VM-kvalifiseringskampar på heimebane: 32 sigrar og 1 tap på 33 kampar.

Det eine tapet kom mot Nederland i 2014, då Noreg allereie var gruppevinnar og VM-klar, så landslaget har aldri gitt frå seg poeng i ein heimekamp der laget spelte for å kvalifisere seg til VM.

Taktpinnen

– Vi vil gjere ein god kamp og forhåpentleg vinne han. Då har vi taktpinnen i denne gruppa og har saker og ting i eigne hender, seier Sjögren.

Noreg har tradisjonelt vore hakka for god for Belgia, men både Sjögren og fleire av spelarane hugsar 0-2-tapet i EM-sluttspelet i 2017. Det enda med at Noreg måtte reise heim utan mål eller poeng.

Sjögren har jobba med angrepsspelet sidan 0-0-kampen i Polen. Kampen vart ein uryddig affære der dei norske hadde fleire enn nok sjansar til å vinne, men der det òg kunne enda med tap.

– Eg trur vi vil få litt betre kontroll enn vi hadde mot Polen. Belgia er ein annan type lag. Polen satsar ekstremt på kontringsspel og trivst når kampen blir så urytmisk som han vart sist. Belgia vil ha større kontroll i angrepsspelet sitt, og det er òg det vi er ute etter, seier Sjögren.

Roe ned

– Vi fekk veldig mange brot i Polen og hadde ekstremt mange kontringsmoglegheiter, eg trur faktisk heile 30. Det gav oss store målsjansar, men det gjorde at vi sjeldan fekk etablert spel. Vi kan lure på om det ville vore betre ikkje å gå kvar einaste gong, og i staden skape større ro med ballen på banehalvdelen deira.

Før Belgia-kampen har dei norske jobba med å få betre avstandar i laget, og med å hindre at kampbiletet blir som i Polen.

– Når vi får kontringssjansar, skal vi sjølvsagt ta dei, men vi skal prøve å etablere oss litt høgare opp i banen så vi kan setje endå meir trykk på dei og få ro i våre eigne rekkjer, seier Guro Bergsvand til NTB.

Sjølv om det er totalt 30 kampar i Noregs gruppe, er det dei seks kampane mellom Noreg, Belgia og Polen som vil avgjere kven som får VM-billett. Truleg gir ingen av dei poeng mot nokre av dei tre dårlegaste laga.

– Vi kan vel seie at vi visste på førehand at det kom til å bli slik. Belgia og Polen er blant dei beste vi kunne fått frå seedingnivåa sine (2 og 3), og så langt har det vorte uavgjort i begge kampane mellom desse laga (Polen heime mot Belgia og Noreg). Det er mellom desse tre det vil stå, seier Sjögren.

