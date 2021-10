Johaug vel høgdeleirar framfor Tour de Ski

sport

Langrennsstjerna har lagt ein litt annan plan enn i ein normalsesong for å treffe med OL-forma. Johaug kjem til å opphalde seg i høgda rundt juletider, men reiser etter planen heim til Noreg før Tour de Ski startar.

– Slik det ligg an no, så skal eg ikkje gå Tour de Ski. Men det kan jo endre seg om eg kjenner at eg treng fleire skirenn, seier Johaug til NTB og held fram:

– Eg vil prøve å få med meg dei skirenna eg kan gå før jul, og så blir det å prøve å få til eit høgdeopphald inn mot jul. Og så blir det meir i høgda (Seiser Alm) frå starten av januar.

Johaug skal for første gong i livet feire jula utanlands og utan foreldra sine. Derimot blir sambuaren Nils Jakob Hoff med til høgda.

Ifølgje TV 2 vil langrennsstjerna vere i høgda fram til 26. desember, medan Tour de Ski startar 28. desember og blir avslutta 4. januar.

Frå då er det ein månad til første OL-øving i Beijing.

Før jul ligg det an til at Johaug går verdscuprenn i Ruka (Finland), Lillehammer og Davos (Sveits).

(©NPK)