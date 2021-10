Neville tryglar United om å unngå Conte

sport

Solskjærs posisjon i United er hovudoppslag i England etter det brutale 0-5-tapet for erkerival Liverpool søndag. Gjestene skåra fire av måla i første omgang.

Spekulasjonane om Solskjærs framtid har svirra den siste tida etter fleire svake resultat, men dei tok heilt av etter audmjukinga i eiga storstove. No blir det lansert fleire moglege kandidatar til å ta over managerjobben.

Antonio Conte blir hyppig nemnd. Italienaren leidde Chelsea til Premier League-tittelen på første forsøk i 2016/17-sesongen, og han har òg hatt stor suksess i Juventus og Inter. CV-en er imponerande, men Neville ber United-leiinga unngå å velje Conte.

– Han er ledig, men eg ville ikkje ha henta han til Manchester United. Eg synest ikkje han passar inn. Vi har sett ein trenar som Louis van Gaal, med ein spesifikk stil, feile her, seier Neville til Sky Sports.

Vanskeleg

Conte er kjend for å vere kravstor og til tider vrien å ha med å gjere.

Neville trur ikkje klubben går for ei kortsiktig løysing viss Solskjær får sparken. Han viser til José Mourinhos turbulente tid på Old Trafford.

– Dei går ikkje for ein «hitman» igjen, som kjem inn for å gjere ein jobb i to år.

Ut sesongen?

Spådommen til den tidlegare United-backen er at Solskjær blir satsa på vidare, trass ein elendig periode.

– Dei vil stå ved Ole ut sesongen, men dette er smertefullt. Han må vinne eit trofé.

Manchester United er allereie hekta av med åtte poeng opp til tabelltopp Chelsea etter berre ni Premier League-rundar.

