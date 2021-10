Moi får fiksa tommelskade – mistar cupkamp mot Chelsea

sport

Southampton stadfestar operasjonen på nettsidene sine. Premier League-klubben opplyser at Elyounoussi treng nokre dagars kvile etter at tommelen er fiksa.

Tysdag har sørkystlaget ein vrien bortekamp mot Chelsea i ligacupen. Den går altså utan den norske landslagsprofilen. Southampton reknar med at Moi vil vere klar igjen allereie mot Watford laurdag.

Sist veke fortalde Elyounoussi til TV 2 at han skadde tommelen då han skåra det første av dei to måla sine for Noreg mot Montenegro i VM-kvalifiseringa. Han trudde eit inngrep vil gjere at han kom til å miste fleire kampar. Så ille ser det ikkje ut til å bli.

Noreg har viktige landskampar mot Latvia og Nederland neste månad.

